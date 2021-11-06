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суббота, 06 ноября 2021 23:25

В Помпеях была найдена комната рабов. Видео

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В Помпеях была найдена комната рабов. Видео
Раскопки на месте уцелевшей виллы Чивита Джулиана в Помпеях ведутся с 2017 года. Фото: скриншот с видео

Археологи обнаружили неповрежденную комнату, в которой, вероятно, жили рабы, в пригороде древнеримского города Помпеи. В комнате площадью 16 квадратных метров обнаружили три деревянных кровати и сундук с предметами.

По мнению археологов, в доме могла проживать семья, выполнявшая работу в доме своего хозяина. Под кроватями в комнате также были обнаружены амфоры для хранения личных вещей и керамические кувшины. Раскопки на месте уцелевшей виллы Чивита Джулиана в Помпеях ведутся с 2017 года.

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Кровати были сделаны из досок, переплетенных между собой веревками. Одна из кроватей меньше других, ученые утверждают, что она была предназначена для ребенка. Единственным источником света в комнате было небольшое окно вверху, на стенах не было никаких украшений.

"Это исключительное открытие, дающее редкое представление о суровой реальности людей, редко появляющихся в исторических источниках, написанных почти всегда людьми, принадлежащих к элите", - заявил директор археологического парка Помпеи Габриэль Зухтригель.

В Нежине Черниговской области археологи обнаружили древнее подземелье.

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