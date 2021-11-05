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суббота, 06 ноября 2021 00:46

Во время ремонта нашли старое подземелье
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В Нежине Черниговской области археологи обнаружили древнее подземелье
Фото: Укрінформ
Предполагают, что это два подвальных помещения здания дворянского собрания конца XVIII века
Исследовать находку будут не раньше весны 2022 года

В Нежине Черниговской области археологи обнаружили древнее подземелье.

Предполагают, что это два подвальных помещения здания дворянского собрания конца XVIII века, сообщил руководитель археологических работ Иван Кедун, передает "Укрінформ".

"При реконструкции улицы Гоголя, присмотра за закладкой дренажного колодца, мы обнаружили останки кирпичной кладки. Расчистив ее, исследовали и нашли отверстие. Мы туда спустились и увидели подвальное помещение из двух комнат. Одно площадью примерно 7 на 9 м, второе – 7 на 3 м, комнаты разделяет арка. Замеры поверхностные, потому что там тяжело дышать, опасно находиться, и потому делали мы их очень быстро", - рассказал археолог.

Здание дворянского собрания могли снести в 1950-х. Вход в подземелье засыпали, когда рядом строили памятник мореплавателю Юрию Лысянскому.

Исследовать находку будут не раньше весны 2022 года. На это нужно получить финансирование и не напустить холод в подземелье.

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"Там большая влажность, воздух промерзнет и кирпич начнет разрушаться. Поэтому лучше всего – законсервировать и уже в теплое время года исследовать", – отметил он.

В Киеве на Печерске в подвале 11-этажного дома находится советский бункер компартии.

Подвальное помещение, где находится бункер, это часть здания бывшего Обкома ЦК КПУ и Киевского областного совета. Ее построили в 1982 году на месте старого крепостного тира.

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