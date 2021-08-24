В солнечной системе стало меньше на одну планету

 
Ексклюзивы
1/5
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 387
Украина может учить других демократии и толерантности
Украина может учить других демократии и толерантности
2 Просмотров: 189
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
3 Просмотров: 2511
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
Просмотров: 720
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Просмотров: 279
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
Просмотров: 342
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Просмотров: 2304
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
Просмотров: 171
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Просмотров: 369
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 270
Фото
Все фото
4
8
6
4
4
Уникальный природный феномен шокировал ученых
Уникальный природный феномен шокировал ученых
Наступила эра огня. Пожаров будет все больше, пригодится опыт Чернобыля
Наступила эра огня. Пожаров будет все больше, пригодится опыт Чернобыля
Компания Брэнсона возобновила продажу билетов на полет в космос и назвала цену
Компания Брэнсона возобновила продажу билетов на полет в космос и назвала цену
Революционный прорыв - в Украине впервые напечатают дом
Революционный прорыв - в Украине впервые напечатают дом
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Видео
Все видео
Искусственный интеллект помог онкобольному актеру вернуть потерянный голос
Искусственный интеллект помог онкобольному актеру вернуть потерянный голос
Работы Boston Dynamics продемонстрировали чудеса паркура
Работы Boston Dynamics продемонстрировали чудеса паркура
Украинский спутник полетел в космос
Украинский спутник полетел в космос
Музыка космоса: ученые записали звуки пульсирующих звезд-гигантов
Музыка космоса: ученые записали звуки пульсирующих звезд-гигантов
Нашли ближайшую к Солнцу планету-океан
Нашли ближайшую к Солнцу планету-океан
Интервью
1/5
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 54
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1152
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 270
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1755
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 810
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
1 Просмотров: 441
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
вторник, 24 августа 2021 10:26

В солнечной системе стало меньше на одну планету

  Комментировать

Международный астрономический союз исключил из списка планет Солнечной системы Плутон. Это девятое по размеру и массе космическое тело, которое вращается вокруг Солнца.

24 августа 2006 года Плутон получил статус карликовой планеты. Его также включили в список малых тел.

Автор: pixabay.com
  Все объекты, кроме планет и карликовых планет, вращающихся вокруг Солнца и не являющихся спутниками, считают малыми телами Солнечной системы
Все объекты, кроме планет и карликовых планет, вращающихся вокруг Солнца и не являющихся спутниками, считают малыми телами Солнечной системы

Решение было принято на 26-й Генеральной ассамблее Международного астрономического союза в Праге, а также утвердили новое определение понятия "планета".

Планета - это тело, обращающееся вокруг Солнца, имеет достаточную массу, чтобы под влиянием собственного притяжения достичь "формы гидростатического равновесия" (то есть почти шаровидной формы), и освободило собственную орбиту от других тел.

Однако Плутон не освободил свою орбиту, и при этом не является спутником другого небесного тела. По этому критерию он становится карликовой планетой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конца света не будет. Ученые успокоили прогнозом, но советуют не расслабляться

"На признание научного веса Плутона, который стал первым из многих плутоноподобных объектов, которые сейчас открывают, - сейчас официально определили новый класс плутоноподибних объектов. Название этого класса еще официально не установили", - говорят исследователи о группе небесных тел, вращающихся вне орбиты Нептуна.

В 2019 году глава Национального управления аэронавтики и исследования космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что считает Плутон планетой. Ученые провели много научных исследований для того, чтобы это доказать. Однако пока Плутон находится в статусе карликовой планеты.

Плутон состоит в основном из камня и льда, является одним из наиболее отдаленных объектов в Солнечной системе, его масса примерно в 480 раз меньше массы Земли, а диаметр составляет лишь две трети от диаметра Луны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В солнечной системе стало меньше на одну планету». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

В солнечной системе стало меньше на одну планету

Самое читаемое
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
 Просмотров: 15840
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
 Просмотров: 10197
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
7
 Просмотров: 4563
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
 Просмотров: 3024
Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются
Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются Просмотров: 2826
Наука+ИТ
Астронавты сфотографировали восход солнца над Землей
Астронавты сфотографировали восход солнца над Землей Просмотров: 405
STEM is FEM начал отборочный конкурс на участие в бесплатном учебном модуле "Металлургия"
STEM is FEM начал отборочный конкурс на участие в бесплатном учебном модуле "Металлургия" Просмотров: 36
Маск анонсировал выпуск гуманоидов от Tesla: фото прототипа
Маск анонсировал выпуск гуманоидов от Tesla: фото прототипа Просмотров: 504
Уникальный природный феномен шокировал ученых
Уникальный природный феномен шокировал ученых
4
 Просмотров: 1179
Миру грозит климатическая катастрофа. Последствия уже ощутимы
Миру грозит климатическая катастрофа. Последствия уже ощутимы
 Просмотров: 1161
Больше всего комментируют
8
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
4
Кличко назвал инцидент с визитом Меркель демонстрацией властью мелочности и слабости во внешней политике
3
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
2
Украина может учить других демократии и толерантности
2
Верующие в Святой Софии поблагодарили Порошенко за Томос
Голосов: 3815
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть