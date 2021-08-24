В солнечной системе стало меньше на одну планету

Международный астрономический союз исключил из списка планет Солнечной системы Плутон. Это девятое по размеру и массе космическое тело, которое вращается вокруг Солнца.

24 августа 2006 года Плутон получил статус карликовой планеты. Его также включили в список малых тел.

Автор: pixabay.com Все объекты, кроме планет и карликовых планет, вращающихся вокруг Солнца и не являющихся спутниками, считают малыми телами Солнечной системы

Решение было принято на 26-й Генеральной ассамблее Международного астрономического союза в Праге, а также утвердили новое определение понятия "планета".

Планета - это тело, обращающееся вокруг Солнца, имеет достаточную массу, чтобы под влиянием собственного притяжения достичь "формы гидростатического равновесия" (то есть почти шаровидной формы), и освободило собственную орбиту от других тел.

Однако Плутон не освободил свою орбиту, и при этом не является спутником другого небесного тела. По этому критерию он становится карликовой планетой.

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"На признание научного веса Плутона, который стал первым из многих плутоноподобных объектов, которые сейчас открывают, - сейчас официально определили новый класс плутоноподибних объектов. Название этого класса еще официально не установили", - говорят исследователи о группе небесных тел, вращающихся вне орбиты Нептуна.

В 2019 году глава Национального управления аэронавтики и исследования космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что считает Плутон планетой. Ученые провели много научных исследований для того, чтобы это доказать. Однако пока Плутон находится в статусе карликовой планеты.

Плутон состоит в основном из камня и льда, является одним из наиболее отдаленных объектов в Солнечной системе, его масса примерно в 480 раз меньше массы Земли, а диаметр составляет лишь две трети от диаметра Луны.