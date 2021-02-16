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вторник, 16 февраля 2021 14:43

В ширину, как Лондонский глаз: мимо Земли пролетит астероид

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В ширину, как Лондонский глаз: мимо Земли пролетит астероид
Астрономы NASA успокоили, что Земле астероид не угрожает. Фото: pixabay

110-метровый астероид 2021 BS3 пролетит возле Земли завтра, 17 февраля.

Ширина космического тела составляет 135 м, что почти равно высоте Лондонского глаза, которое является одним из крупнейших обзорных колес в мире, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса - NASA.

По Киевскому времени астероид будет пролетать на ближайшем к нашей планете расстоянии в 15:58. Отдаленность должна быть 6 616 713 км, то есть примерно 40% расстояния между Землей и Солнцем.

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Астероид 2021 BS3 движется 10,37 км/с., или 37 331 км/ч.

Астрономы NASA успокоили, что Земле астероид не угрожает.

Остатки сверхновой звезды Стрелец А Восток нашли международные астрономы в центре галактики Млечный Путь. Ранее благодаря информации космической рентгеновской обсерватории "Чандра" эту звезду считали остатками гигантской звезды, которая взорвалась как сверхновая.

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