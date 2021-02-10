Астрономы обнаружили остатки звезды после взрыва в Млечном Пути

Остатки сверхновой звезды Стрелец А Восток нашли международные астрономы в центре галактики Млечный Путь.

Ранее благодаря информации космической рентгеновской обсерватории "Чандра" эту звезду считали остатками гигантской звезды, которая взорвалась как сверхновая, сообщили на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

Теперь, исследовав объект более подробно, пришли к выводу, что он является остатком другого типа сверхновой звезды. Стрелец А Восток появилась в результате взрыва "белого карлика".

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Когда "белый карлик" вытягивает слишком много материала со звезды-спутника или сливается с другим "белым карликом", то уничтожается из потрясающей вспышкой света. Такие объекты относятся к категории "сверхновые типа Ia", потому что большинство из них каждый раз излучают почти одинаковое количество света, независимо от того, где они расположены.

Автор: NASA Стрелец А Восток появилась в результате взрыва "белого карлика".

Сверхновые типа Ia - это тип сверхновых звезд, вспыхивающих в двойных системах, где одна из звезд является "белым карликом", а другая может быть гигантом или иным типом звезды.

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