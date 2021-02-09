Ученые предупредили о приближении нового астероида к Земле

Сейчас астероид летит со скоростью 11,6 километра в секунду или более 41 тис. км/ч. Фото: pixabay

11 февраля мимо нашей планеты пролетит астероид 2021 CO.

Космическое тело длиной 32 м, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса - NASA.

Сейчас астероид летит со скоростью 11,6 км/с. или более 41 тис. км/ч.

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Длина астероида примерно равна высоте статуи Иисуса Христа в бразильском Рио-де-Жанейро - 28 м. Он пролетит мимо Земли на расстоянии в 345 885 км, то есть ближе расположения Луны, расстояние которой до Земли - около 384 тыс. км.

Астрономы предупреждают, что 2021 CO не представляет угрозы для нашей планеты.

Первую миссию под названием Lucy отправит в октябре в космос Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса. Благодаря запуску собираются изучить троянские астероиды. Эти тела являются каменными остатками внешних планет Солнечной системы, которые вращаются вокруг Солнца на расстоянии Юпитера.