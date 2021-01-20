NASA отправляет в космос новую миссию - когда и что будут исследовать

Первую миссию под названием "Lucy" отправит в октябре в космос Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса.
Благодаря запуску собираются изучить троянские астероиды, сообщает SciTechDaily.
Эти тела являются каменными остатками внешних планет Солнечной системы, которые вращаются вокруг Солнца на расстоянии Юпитера.
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В NASA утверждают, что сама миссия "Lucy" революционизирует человеческие знания о планетарном происхождении и формирования нашей Солнечной системы.
Основные испытания новой "мегаракеты" NASA вынуждены были прекратить преждевременно из-за трудностей с гидравлическими системами. Ошибкой стал "немного консервативный" способ настройки компонентов испытания.
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