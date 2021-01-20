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среда, 20 января 2021 10:34

NASA остановило испытания новой "мегаракеты" - в чем причина

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NASA остановило испытания новой &quot;мегаракеты&quot; - в чем причина
16 января NASA досрочно завершило важное испытание двигателей для своей новой "мегаракеты". Фото: pixabay

Основные испытания новой "мегаракеты" NASA вынуждены были прекратить преждевременно из-за трудностей с гидравлическими системами.

Ошибкой стал "немного консервативный" способ настройки компонентов испытания, сообщает ВВС.

Именно поэтому произошла преждевременная остановка. В то же время не было никаких сигналов повреждения огромного основного ступеня системы космического запуска - SLS.

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16 января NASA досрочно завершило важное испытание двигателей для своей новой "мегаракеты". Она должна била доставить людей на Луну. 4 двигателя запустили, они проработали чуть более 1 мин., а затем их выключили.

SLS является частью программы NASA "Артемида", целью которой является доставить людей на Луну. Когда она полетит впервые, а это возможно произойдет уже в этом году, то SLS станет самой мощной ракетой, которую когда-либо отправляли в космос.

17 января во время испытания компании Virgin Orbit удалось успешно отправить на орбиту ракету-носитель LauncherOne. Устройство запустили с борта самолета Boeing 747 Cosmic Girl, сообщает Space News. Судно вылетело из воздушно-космического порта Мохаве в Калифорнии. Ракету LauncherOne прикрепили под его крыло, затем запустили ее над Тихим океаном. Миссия была успешной на всех этапах.

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