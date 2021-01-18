Ракету-носителя запустили на орбиту с борта самолета

Миссия была успешной на всех этапах. Фото: pixabay

17 января во время испытания компании Virgin Orbit удалось успешно отправить на орбиту ракету-носитель LauncherOne.

Устройство запустили с борта самолета Boeing 747 "Cosmic Girl", сообщает Space News.

Судно вылетело из воздушно-космического порта Мохаве в Калифорнии. Ракету LauncherOne прикрепили под его крыло, затем запустили ее над Тихим океаном. Миссия была успешной на всех этапах.

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После отделения первой ступени ракета полетела на штатную орбиту с десятью исследовательскими миниспутниками американских университетов и NASA.

Система LauncherOne предназначена для вывода спутников весом до 500 килограммов на околоземную орбиту. В будущем Virgin Orbit планирует осуществлять подобные космические запуски на регулярной основе в коммерческих целях.

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