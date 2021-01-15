Открыли экзопланету в системе похожих на Солнце звезд

Астрономы открыли планету KOI-5Ab в созвездии Лебедя, расположенную в системе из трех звезд, похожих на Солнце. Ученые надеются выяснить, чем планеты в многозвездочных системах отличаются от тех, что вращаются вокруг одной звезды.

Впервые объект KOI-5Ab обнаружили 10 лет назад с помощью космической обсерватории "Кеплер", но из-за сложности исследования начали работать над подтверждением других экзопланет, пишет Science Alert.

Автор: Caltech / R. Hurt

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Сейчас подтвердили существование 4 331 экзопланеты, но большинство из них существует в однозвездочных системах. К многозвездным относятся менее 10% открытых экзопланет.

В 2018-м орбитальную станцию "Кеплер" заменили телескопом TESS и решили возобновить исследования системы KOI-5. Ученые выяснили, что экзопланета, вероятно, является газовым гигантом, масса которого в 7 раз больше массы Земли и составляет половину массы Сатурна.

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KOI-5Ab делает полный оборот вокруг своего "Солнца" KOI-5A за 5 суток. Звезды в составе системы вращаются друг вокруг друга за 30 лет. Третья звезда, KOI-5C, расположена дальше других, поэтому вращается вокруг них за 400 лет.

Автор: Caltech / R. Hurt

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В начале 2021 года марсоход NASA Curiosity отметил 3 тыс. местных суток успешной работы на Марсе. Ровер не прекращает присылать с планеты фотографии. Марсоход продолжает подниматься на гору Шарп, которую исследует с 2014 года.