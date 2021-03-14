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воскресенье, 14 марта 2021 04:25

В полдень Илон Маск запустит новую ракету в космос

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В полдень Илон Маск запустит новую ракету в космос
Ракета Falcon 9 с 60 спутниками планируют запустить в 12:01 по киевскому времени на мысе Канаверал. Фото: Twitter

14 марта американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставит на орбиту Земли 21-ю партию интернет-спутников системы Starlink.

На орбиту груз выведет ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила восемь подобных миссий. Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

Ракета Falcon 9 с 60 спутниками планируют запустить в 12:01 по киевскому времени на мысе Канаверал.

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SpaceX совершила 4 марта испытательный запуск на 10 км 10-го прототипа многоразового межпланетного корабля Starship. Это была 2-я попытка в течение дня запустить Starship. Первую SpaceX совершила за несколько часов до этого, однако за доли секунды до старта бортовые компьютеры послали сигнал о проблеме с двигателем.

В SpaceX заявили, что после удачных испытаний "произошла быстрая незапланированная разборка Starship SN10", и показали его обломки.

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Дата
14
марта

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