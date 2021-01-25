В объектив Hubble попала планетарная туманность

Планетарную туманность сфотографировал телескоп Hubble.

Она расположена в созвездии Скорпиона, сообщили в обсерватории.

Плоскоподобние оболочки ESO 455-10 ранее плотно держались вместе как слои центральной звезды. Они создают не только уникальний вид туманности, но и рассказывают о ней больше.

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В туманности есть четкая асимметричная дуга над северной стороной, что свидетельствует о взаимодействии между ESO 455-10 и межзвездной средой, которая является веществом и полем, заполняющим пространство между звездными системами в галактиках.

Автор: NASA Планетарная туманность играет важную роль в космосе

Такие планетарные туманности являются важными для "обогащения" галактик. Ведь они распределяют свои элементы, в частности тяжелые металлические элементы, образующиеся внутри звезды, в межзвездную среду, которая со временем сформирует следующее поколение звезд.

Каждые 114 дней в центре галактики ESO 253-G003 происходят яркие вспышки. Это сумели исследовать астрономы из Гавайского университета. Галактика расположена примерно в 570 млн лет от Земли. Ученые утверждают, что в центре ESO 253-G003 есть гигантская черная дыра, вокруг которой вращается большая звезда.