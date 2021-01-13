Ученые заметили регулярность вспышек в далекой галактике

Ученые утверждают, что в центре ESO 253-G003 есть гигантская черная дыра, вокруг которой вращается большая звезда. Фото: pixabay

Каждые 114 дней в центре галактики ESO 253-G003 происходят яркие вспышки.

Это сумели исследовать астрономы из Гавайского университета, сообщает ScienceAlert.

Галактика расположена примерно в 570 млн лет от Земли. Ученые утверждают, что в центре ESO 253-G003 есть гигантская черная дыра, вокруг которой вращается большая звезда.

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"Мы считаем, что сверхмассивная черная дыра в центре галактики создает яркие всплески, поскольку она частично поглощает гигантскую звезду, которая вращается вокруг нее", - заявила астроном Анна Пэйн.

Всплески называются ASASSN-14ko. Их впервые зафиксировали еще 2014 года. То, что они повторяются с периодичностью раз в 114 дней, обнаружили только сейчас.

В прошлом году их зафиксировали 17 мая, 7 сентября и 26 декабря, как это прогнозировали исследователи.

С помощью телескопа в Чили британские ученые впервые смогли наблюдать за процессом смерти галактики. Галактика с идентификационным номером 2299 выбросила более половины холодного газа, который используется для образования звезд. Свету от нее понадобилось около 9 млрд лет, чтобы достичь Земли.