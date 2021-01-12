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вторник, 12 января 2021 11:29

Впервые есть возможность наблюдать за процессом смерти галактики

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С помощью телескопа в Чили британские ученые впервые смогли наблюдать за процессом смерти галактики.

Галактика с идентификационным номером 2299 выбросила более половины холодного газа, который используется для образования звезд. Свету от нее понадобилось около 9 млрд лет, чтобы достичь Земли, пишет CNN.

"Это впервые мы наблюдаем типичную галактику, которая вот-вот умрет из-за массивного выброса холодного газа", - отметила Аннаграция Пульизи, ведущий исследователь и научный сотрудник Университета Дарема.

Автор: Hubble & NASA
 

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Ученые также предполагают, что гибель этой галактики была вызвана столкновением с другой галактикой, которая наконец объединилась и создала 2299. Доказательство того, что столкновение могло привести к потере газа, - длинный поток газа и звезд, который тянется в космосе после столкновения галактик. Галактика по-прежнему формирует звезды со скоростью в сотни раз выше, чем Млечный Путь. Это приведет к фактической гибели через несколько миллионов лет.

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Космический телескоп Hubble зафиксировал редкое явление - смерть звезды и развитие сверхновой в видимом диапазоне. Ученые опубликовали серию снимков сверхновой звезды в далекой галактике NGC 2525, расположенной в созвездии Корма.

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