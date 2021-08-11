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среда, 11 августа 2021 12:52

В ночь на 13 августа можно увидеть наиболее зрелищное астрономическое явление

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В ночь на 13 августа можно увидеть наиболее зрелищное астрономическое явление
Звездопад Персеиды можно увидеть в ночь на 13 августа. Фото: pixabay.com

В ночь на 13 августа в небе можно увидеть метеорный поток Персеиды. Его называют наиболее зрелищным событием года из-за его яркости и активности.

Пик звездопада начнется с ночи четверга и продлится до первых часов пятницы, когда небо станет более темным, сообщает Daily Mail.

Прошедшие годы во время пика потока Персеиды можно было увидеть сотню метеоров в час, однако в этом году - около 40.

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Лучший способ наблюдать звездопад - находиться подальше от освещенных мест, зданий и деревьев, или найти место, где открывается вид на горизонте.

Персеиды образуются, когда Земля, вращаясь вокруг Солнца, ежегодно проходит сквозь шлейф пылевых частиц, что выпустила комета Свифта-Туттля. Мельчайшие из них сгорают в атмосфере Земли, что выглядит как настоящий "звездный дождь", хотя на самом деле это лишь падающая пыль. Средняя скорость движения таких частиц достигает 210 тыс. км/ч.

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