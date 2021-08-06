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пятница, 06 августа 2021 09:42

Музыка космоса: ученые записали звуки пульсирующих звезд-гигантов

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Музыка космоса: ученые записали звуки пульсирующих звезд-гигантов
Беспрецедентное скопление звезд зафиксировал спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite. Фото: pixabay.com

Спутник Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса зафиксировал скопление пульсирующих красных гигантов - звезд на предпоследнем этапе их жизни.

Ученым удалось записать звуки этих пульсирующих космических тел, сообщает пресс-служба NASA.

"Под поверхностью звезд, таких как Солнце, горячий газ поднимается, охлаждается и снова опускается. Его движение создает звуковые волны переменного давления, которые взаимодействуют друг с другом и вызывают устойчивые колебания с перерывом в несколько минут, что провоцирует легкие изменения яркости", - говорится в сообщении.

Различные музыкальные инструменты звучат по-разному из-за физических различий. То же самое наблюдают астрономы во время колебания звезд. Звуки различаются в зависимости от внутренней структуры, массы и размера каждой звезды. Например, звезды-гиганты пульсируют гораздо медленнее.

Исследование этих колебаний может помочь ученым точнее определять фундаментальные свойства большего количества звезд.

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Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сфотографировал в начале августа спиральную галактику IC 1954 в созвездии Часы. Галактика в этом созвездии расположена в почти 45 млн световых лет от Земли.

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