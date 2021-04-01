Марсоход Curiosity прислал впечатляющее селфи с Красной планеты

В начале 2021 года марсоход NASA Curiosity отметил 3 тыс. местных суток успешной работы на Марсе. Ровер не прекращает присылать фотографии.

Недавно он прислал новый снимок, сообщает NASA. Аппарат сфотографировал себя на фоне 6-метрового холма Мон-Мерку.

Автор: NASA

Ровер также провел панорамную съемку местности и взял образец горной породы.

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Curiosity приземлился на поверхности Марса почти 10 лет назад. Запуск аппарата на Марс состоялся 26 ноября 2011 года. Ровер представляет собой автономную химическую лабораторию. Аппарат должен провести полноценный анализ поверхности и атмосферы Марса.