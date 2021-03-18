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четверг, 18 марта 2021 07:38

Марсоход впервые записал звуки передвижения на Красной планете

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Марсоход впервые записал звуки передвижения на Красной планете
17 марта обнародовали 2 версии аудио. Фото: pixabay.com

Впервые после посадки 18 февраля марсоход Perseverance передал видео со звуками езды по поверхности Марса.

Когда ровер начал оставлять первые следы на поверхности Марса, его чувствительный микрофон записал более 16 мин. звука ударов и грохота 6 металлических колес, сообщает NASA в Twitter.

17 марта обнародовали 2 версии аудиоклипа на 1 диске. Первая версия содержит около 16 мин. "сырых" звуков ровера в кратере Джезеро. В нем можно услышать шум, который образовывается вследствие взаимодействия системы мобильности Perseverance с поверхностью, а также шум от царапин колес и подвески.

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В первые секунды после посадки на Марсе ровер Perseverance сфотографировал клубы дыма своей задней камерой. Это последствия запрограммированного NASA технического маневра. Perseverance оборудован камерами и микрофонами с возможностью непрерывной записи. Всего у ровера 23 камеры, которые поддерживают масштабирование и реалистичную передачу цвета, а также 2 микрофона.

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