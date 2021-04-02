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пятница, 02 апреля 2021 09:59

В море вышел самый большой лайнер в мире

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2 апреля 1912 года лайнер "Титаник" вышел в море для проверки ходовых испытаний. Они прошли успешно.

Автор: wikipedia.org
  В море вышел самый большой лайнер в мире
В море вышел самый большой лайнер в мире

Судно строили с помощью крупнейшего в мире портального крана. "Титаник" был несколько улучшенной моделью своего предшественника - "Олимпика". Его длина достигала 259,83 м, а ширина 28,19 м. В то время он был самым большим судном в мире.

Автор: wikipedia.org
  В море вышел самый большой лайнер в мире
В море вышел самый большой лайнер в мире

Лайнер имел 3 винта и комбинированную силовую установку. Она состояла из двух групп четырехцилиндровых поршневых паровых машин, которые вращали два боковых винта весом 38 т. Мощность паровых машин и турбины равнялась как минимум 55 тыс. л. с., что позволяло развивать скорость более 23 узлов.

Автор: wikipedia.org
  В море вышел самый большой лайнер в мире
В море вышел самый большой лайнер в мире

В конструкции судна использовали новейшие технологии того времени. Его дизайн стал настолько революционным, что журнал Shipbuilder провозгласил его "практически непотопляемым". Внутри трюм лайнера поделили 15 поперечными перегородками на 16 больших водонепроницаемых отсеков. Конструкция позволяла судну оставаться на плаву с двумя любыми затопленными отсеками.

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Кроме новейших технологий того времени, "Титаник" роскошно оборудовали самыми изысканными удобствами. Судно имело бассейн, спортзал, турецкую баню, библиотеку и зал для игры в мяч. Каюты имели изысканную мебель с драгоценной отделкой, картины и частный променад.

Автор: wikipedia.org
  В море вышел самый большой лайнер в мире
В море вышел самый большой лайнер в мире

Во время первого рейса 15 апреля 1912 года лайнер столкнулся с айсбергом в Атлантическом океане и затонул.

При фараоне Сеху морские корабли Египта еще не отличались от речных, от которых они происходят. Первый корабль, который построили из досок, поплыл по Нилу около 3300 года до н. е.

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Дата
02
апреля

В море вышел самый большой лайнер в мире

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