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понедельник, 15 февраля 2021 17:02

В космосе будут выращивать новые виды съедобных растений

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В космосе будут выращивать новые виды съедобных растений
В космосе будут выращивать новые виды съедобных растений фото: Space.com

Частная космическая компания Nanoracks подписала соглашение с инвесторами из ОАЭ на строительство теплиц на орбите Земли. Это необходимо для выращивания съедобных растений.

Директор Nanoracks Джеффри Менбер убежден, что растения, которые способны выжить в условиях космоса, позволят решить проблему нехватки пищи на планете, информирует Space.com.

До этого уже проводили много исследований, которые показывают, как в суровых условиях космоса появляются новые перспективные продукты, способные справляться достаточно хорошо даже в условиях пустыни. Эти растения эволюционируют в космосе или из-за изменений на генетическом уровне, или из-за влияния радиации, отсутствие силы тяжести, или сочетание всех этих факторов.

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"Благодаря мутациям ДНК, которые естественным образом происходят в космосе, и дальнейшем селекции уже удалось создать растения с большей урожайностью и устойчивостью к болезням, а также с лучшими питательными характеристиками и меньшей потребностью в воде", - сообщил Лю Люсянь из Аграрного института Китайской академии сельскохозяйственных наук.

В течение года космическая компания Nanoracks планирует запустить орбитальный агротехнический комплекс StarLab. Он будет выполнять функции теплицы и исследовательского центра для выращивания новых растений с улучшенными характеристиками.

Остатки сверхновой звезды Стрелец А Восток нашли международные астрономы в центре галактики Млечный Путь. Ранее благодаря информации космической рентгеновской обсерватории "Чандра" эту звезду считали остатками гигантской звезды, которая взорвалась как сверхновая.

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Дата
15
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