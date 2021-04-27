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вторник, 27 апреля 2021 09:55

В космос запустили ракету с секретным грузом Пентагона

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В космос запустили ракету с секретным грузом Пентагона
В космос запустили ракету с секретным грузом Пентагона фото: pinterest.com

26 апреля в 23:47 по киевскому времени американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила сверхтяжелую ракету Delta IV Heavy. Она имеет секретный груз Национального разведывательного управления США.

Запуск ракеты состоялся с космодрома на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния, сообщает пресс служба компании United Launch Alliance.

Носитель выводит на промежуточную орбиту засекреченный спутник американских военных, поэтому параметры и подробности миссии NROL-82 не раскрывают. Это уже 13 запуск сверхтяжелых ракет компании.

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Delta IV Heavy — одноразовая с двумя степенями ракета компании Boeing, самая тяжелая в семействе "Дельта". Один ее запуск стоит не менее $ 400 млн. Высота этой вариации ракеты-носителя составляет около 71 м, а ее стартовая масса в полной загрузке -— до 733 т.

Саму компанию ULA основали в 2006 году в штате Колорадо. Компания является совместным предприятием американских корпораций Boeing и Lockheed Martin.

23 апреля с площадки NASA во Флориде стартовал космический корабль Crew Dragon-2. Crew Dragon-2 доставит на МКС четырех астронавтов из США, Японии и Франции. Они изменят экипаж, который работал там С ноября 2020 года.

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