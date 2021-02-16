В КНДР пытаются получить вакцину, привлекли хакеров

Хакеры из КНДР хотели получить данные о вакцине. Фото: pixabay

Киберпреступники из Северной Кореи хотели получить данные о вакцине от коронавируса, поэтому попытались сломать серверы разработчика препарата Pfizer.

Пока что неизвестно, им удалось что-то узнать, или нет, заявили в Национальном агентстве разведки - NIS - Южной Кореи, передает Mirror.

Эксперты считают, что если бы это было удачное нападение, то режим Ким Чен Ына попытался бы продать информацию.

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Также считают, что КНДР не будет использовать информацию, которую вероятно получила, для разработки собственной вакцины.

В конце января центр кибербезопасности при СНБО обнаружил фишинговую кибератаку, направленную на украинских интернет-пользователей. Основной ее темой было начало Covid-вакцинации в стране.