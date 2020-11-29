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понедельник, 30 ноября 2020 03:55

В Иерусалиме ребенок нашел золотое украшение возрастом 3000 лет

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Девятилетний Биньямин Милт нашел древнюю бусину в Иерусалиме на Храмовой горе.

Просеивая почву, мальчик нашел бусину в форме цветка, сделанную из маленьких золотых гранул. Как выяснилось, что артефакт был произведен примерно 3000 лет назад, сообщает The Jerusalem Post.

Бусина настолько хорошо сохранилась, что когда парень принес ее к археологу, то сначала воспринял находку, как "неизвестный современный объект".

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Только во время сортировки найденных предметов археолог вспомнил, что бусина похожа на артефакты времен Первого Храма, которые уже встречались ему раньше.

 

Исследователи отмечают, что золотые изделия этого периода встречаются крайне редко, поскольку тогда золото было только рафинированным, со значительными примесями серебра.

В тающих ледников Langfonne, норвежского массива Ютунхеймен, ученые обнаружили стрелы возрастом 6 тыс. лет и остатки подстреленных животных.

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