В черной дыре зафиксировали самые яркие вспышки за всю историю

Ученые предполагают, что черные дыры, как и вспышки на Солнце, выпускают радиоактивные волны энергии.

Самые яркие вспышки, которые когда-либо фиксировали, обнаружили астрономы из Европейской южной обсерватории. Они работают над проектом Event Horizon Telescope, передает СNN.

Вспышки состоялись в апреле и мае этого года в черной дыре Стрелец А*. Она находится в центре Млечного Пути и является ближайшей к нашей Солнечной системе. Расстояние до нее составляет около 26 тыс. световых лет.

Недавние вспышки "побили" предыдущий рекорд примерно вдвое. Свое открытие ученые опубликовали в журнале Astrophysical Journal Letters.

Here's a timelapse of images over 2.5 hr from May from @keckobservatory of the supermassive black hole Sgr A*. The black hole is always variable, but this was the brightest we've seen in the infrared so far. It was probably even brighter before we started observing that night! pic.twitter.com/MwXioZ7twV