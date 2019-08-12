На Землю летит огромный астероид - NASA

К Земле приближается огромный астероид размером с пирамиду Хеопса.

"Астероид 2019 OU1 приблизится к нашей планете в конце августа. Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что больше знаменитой египетской пирамиды на 20 метров", - сообщает NASA.

На расстоянии около 1 млн км астероид имеет разминуться с Землей.

Автор: Факты ICTV К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

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10 августа астероид 2006 QQ23 пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 8 млн км. Ученые заявляют, что астероид с Землей разминется.