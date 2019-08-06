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вторник, 06 августа 2019 09:39

Ученые нашли огромные запасы воды на Луне

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  Ученые нашли показания огромных залежей льда на Луне. Фото: sovetolog.com
Ученые нашли показания огромных залежей льда на Луне. Фото: sovetolog.com

В кратерах на полюсах Луны может быть достаточно воды для проведения длительных исследовательских миссий и начала колонизации земного спутника.

В прошлом году ученые заявили, что на полюсах Луны есть большие ледники. Воду нашли в кратерах на полюсах Луны, куда практически не попадает солнечный свет и где температура достигает минус 120 градусов по Цельсию, пишет НВ.

Главная проблема определения объема воды — отправка специального космического аппарата. Если воды на Луне окажется много, ее можно будет использовать для создания топлива и поддержания жизнедеятельности людей во время долгосрочных исследовательских миссий и возможной колонизации.

Ученые опубликовали работу, согласно которой на Луне гораздо больше воды, чем ранее предполагалось. Они проанализировали данные с межпланетных станций NASA MESSENGER и LRO о около 15 тыс. кратеров, диаметром от 2,5 до 15 км Меркурию и Луне.

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На полюсах Луны и Меркурия, где ранее ученые нашли залежи льда, сохранилось гораздо больше воды в твердом состоянии, которая могла быть там в течение миллиардов лет.

Если ученые подтвердят наличие огромных объемов льда на Луне, главной проблемой остается добыча воды из них, поскольку вода не может существовать на поверхности Луны в жидком состоянии - она моментально испарится.

Исследователи Луны предлагают установить палатки-парники, внутрь которых с помощью гигантских зеркал будут направлять потоки солнечного света. Свет растопит лед, парники не позволят воде испариться.

На аукционе продали 3 оригинальные видеоролики высадки на Луну миссии "Аполлон-11" за $1,82 млн. Аукцион провел дом sotheby's. Имени покупателя не разглашали. Общая продолжительность видео составляет 2 часа. и 24 мин.

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Дата
06
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