В Арктике вместе со снегом выпадают микрочастицы пластика - ученые

В каждом литре снега ученые обнаружили около десяти тысяч микроскопических частиц пластика. Фото: https://www.bbc.com

Немецкие и швейцарские ученые выяснили, что вместе со снегом в Арктике выпадают микроскопические частицы пластика. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Германии и швейцарского Института исследования снега и лавин, сообщает BBC.

Изучив собранные в стеклянные банки образцы в лаборатории немецкого института, ученые обнаружили в каждом литре снега около десяти тысяч микроскопических частиц пластика.

Кроме того, в снегу исследователи обнаружили частицы резины и твердые волокна. В воде, которая образовалась когда снег растаял, ученые нашли нашли элементы растительной целлюлозы, лаков и красок, волосы животных и тому подобное.

"Мы ожидали обнаружить какое-то загрязнение, но такое количество микропластика нас шокировало. Очевидно, что большая часть микропластика в снегу попала туда из воздуха", - сказала лидер экспедиции, профессор Мелани Бергманн.

Для сравнения ученые также собрали снег в некоторых районах Германии и Швейцарии. Оказалось, что в образцах, собранных в Германии, пластика было больше.

Как туда попал пластик?

По мнению ученых, микроскопические частицы пластика, размером менее 5 мм в диаметре, на короткие расстояния переносит ветер. Из атмосферы микропластик "вымывается" осадками - дождем и снегом. Впрочем, каким образом эти элементы попадают в атмосферу, ученые не объясняют.

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Недавнее исследование другой команды ученых показало, что пластик выпадает с осадками даже во французских Пиренеях, которые тоже считают экологически чистым регионом.