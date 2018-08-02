В Антарктиде обнаружили глобальную опасность

За 14 лет Антарктида потеряла 18,5 млрдльда. Фото: Gismeteo

Ледники в Восточной Антарктиде стремительно теряют свой вес,

В размерах уменьшился айсберг Тотти, пишет Аspekty.net.

Исследование провели ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне. Они проанализировали данные спутников NASA и оценили оценили изменения в ледниковом покрове. Полученные результаты объединили с результатам климатических моделей. Они учитывают соотношение между скоростью накопления льда и его расходованием.

С апреля 2002-го по сентябрь 2016-му айсберг потерял около 18,5 млрд т льда. Это повысило уровень моря на 0,7 мм.

Если скорость таяния всех ледников на Земле не изменится, то к 2040 году Антарктида полностью останется без льда. Уровень воды повысится на 5 м.

В результате таяния айсбергов и повышение уровня воды затонуть могут оказаться российские города Архангельск, Астрахань, Санкт-Петербург, энстонский Таллинн и латвийская Рига. Подтопленными окажутся Рим, Лондон, Дублин, Амстердам и Стокгольм. В Северной Америке - десятки городов на востоке и западе материка.

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Ранее ученые считали, что Антарктида на востоке наименее уязвима для изменений климата. Однако повышение температуры воды и теплые течения в океане омывают ледовые глыбы. Это ускоряет таяние ледников.

От крупнейшего в Гренландии ледника Хельхейм откололся 6,4-километровый айсберг. Так в Атлантический океан попала ледяная масса общей протяженностью около 6,5 км.