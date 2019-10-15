Устройство Вселенной и разработка литий-ионных аккумуляторов - завершилась Нобелевская неделя

Нобелевская неделя длилась с 7 по 14 октября Фото: ИА Regnum

С 7 по 14 октября в Каролинском институте в пригороде Стокгольма в Швеции объявляли победителей Нобелевской премии.

Награды присуждаются ежегодно за научные исследования, изобретения или весомый вклад в культуру или развитие общества. Лучших выбирает Нобелевская ассамблея в шести областях - медицина и физиология, физика, химия, литература, премия мира и экономика. В этом году во многих направлениях наградили сразу по три человека.

История Нобелевской премии

Премию учредили в 1895 году. Ее вручают в годовщину смерти ученого и изобретателя динамита Альфреда Нобеля 10 декабря с 1901 года. Он завещал свое состояние в 31,5 шведских крон на финансирование международной премии для лучших ученых.

Сумма каждой из Нобелевских премий составляет 9 млн шведских крон, около 23,3 млн грн. За весь период награду вручали 590 раз. Лауреатами стали 908 человек и 27 организаций. Среди лауреатов очень мало женщин. Самая известная женщина, дважды удостоена премии - Мария Склодовская-Кюри. В этом году с 14 лауреатов - одна женщина.

Влияние гипоксии на организм

7 октября объявили лауреатов по медицине и физиологии. Два американца Уильям Кейлин, Грегг Семенза и британец Питер Рэтклифф, исследовали реакцию клеток организма на наличие кислорода. Семенза начал работу в начале 1990 года. Другие ученые продолжили ее позже.

"Ученые сделали открытие о влиянии гипоксии на организм, - говорит кандидат биологических наук Алексей Болдырев. - Гипоксия - это состояние клеток и органов, вызванный недостатком кислорода. Он нужен нам, чтобы получать энергию из пищи, которую мы поглощаем. Кислородное голодание приводит к энергетическому голоду - клетки должны приспособиться к жесткой экономии или умереть.

По словам украинского ученого Грегг Семенза открыл белок, название которого выдает его задачи: фактор, индуцированный гипоксией. Когда в клетке становится мало кислорода, этот белок дает сигнал - немедленно свернуть все энергозатраты работы, подготовиться к голоданию.

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"Питер Рэтклифф исследовал, как регулируется работа другого белка - эритропоэтина. Этот белок обеспечивает подготовку всего организма к недостатку кислорода. Когда человек идет высоко в горы, где кислорода в воздухе мало, эритропоэтин увеличивает количество красных клеток крови, которые захватывают больше кислорода и приносят его к клеткам. То же самое происходит при физических тренировках, - добавляет Болдырев. - Уильям Келин изучает, как эритропоэтин и фактор, индуцированный гипоксией, используются клетками злокачественных опухолей для переживания недостатка кислорода".

Альфред Нобель завещал назначать премию именно за те научные исследования, которые в текущем году привели к практическим последствиям для человечества. Однако Нобель не учел, что мгновенное влияние научных исследований на повседневную жизнь - чрезвычайно редкий случай. Пока лишь небольшая часть открытий лауреатов вошла в медицинскую практику. Шведская академия корректирует ошибку Нобеля и время от времени поддерживает тех исследователей, чье влияние на клиническое лечение далеко впереди.

Устройство Вселенной и внеземная жизнь

8 октября стали известны три победителя по физике. Открытие канадско-американского физика Джеймса Пиблса помогли заглянуть на миллиарды лет назад и лучше понять об устройстве Вселенной от Большого взрыва до наших дней. На исследование он потратил более 20 лет. Все выводы ученый подтвердил экспериментально.

"Человечество исследовало только пять процентов Вселенной. Остальные 95 - темная материя и темная энергия, природу которых ученым только предстоит понять, - говорит Джеймс Пиблс. - Я почти уверен в существовании каких-то форм жизни на других планетах. Однако человечеству вряд ли удастся их отыскать в ближайшие века".

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Шведские астронавты Мишель Мэйор и Дидье Кело первыми обнаружили планету за пределами Солнечной системы, которая вращается вокруг солнцеподобной звезды. Их открытие позволяет предположить, что на этих планетах есть жизнь.

"Вселенную можно сравнить с чашкой кофе, - объясняет член Нобелевского комитета Ульф Даниельсон. - В основном она, конечно, содержит кофе. Это темная энергия. Потом - определенная доля сливок - это темная материя. А сейчас добавим крохотную горстку сахара. Это - обычная материя . Вот что исследовала наука тысячу лет - до этого момента".

Разработка литий-ионных аккумуляторов

9 октября награду по химии получили трое ученых - 97-летний американский ученый Джон Гуденаф, британский химик Майкл Стэнли Виттинг и японский химик Акира Ёсино. Их отметили за вклад в разработку литий-ионных аккумуляторов. Устройства используют во всем - от мобильных телефонов и ноутбуков до электромобилей.

Виттинг - первый, кто разработал эту батарею в 1970-х годах. Позже Гудено усовершенствовал и увеличил рабочую способность батарей. Йошино смог использовать устройство на практике. Своей работой лауреаты заложили основу беспроводного общества, свободного от горючего. Именно после массового производства литий-ионных аккумуляторов во всем мире стали распространены электромобили.

Страны рекордсмены по числу Нобелевских наград

Больше всего Нобелевских премий с научных дисциплин - физики, химии и медицине - получали американцы. Их доля - 43 процента. На втором месте по физике и химии - немцы, на третьем - англичане. Что касается медицины, то здесь все с точностью до наоборот. На четвертом месте - французы.

Средний возраст удостоенных Нобелевской премией во всех шести номинациях - 59 лет. Немного моложе лауреаты премий по дисциплинам естествознания. Среди химиков и физиков это 57 лет, по медицине - 55.

Полька с украинскими корнями

10 октября польская писательница и почетная жительница Вроцлава Ольга Токарчук получила премию по литературе за 2018. Семья женщины - выходцы из Тернопольщины. К популярности она занималась психически больными людьми как волонтер и работала психотерапевтом. Ее назвали ведущим польским романистом. Создала восемь романов и два сборника рассказов. Имеет многочисленные награды, в том числе Букеровскую премию, которую получила в прошлом году.

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"Токарчук никогда не рассматривает реальность как нечто стабильное или вечное, - говорится в решении Нобелевского комитета. - Она конструирует свои романы в напряжении между культурными противоположностями; природа против культуры, ум против безумия, человек против женщины, дом против отчуждения".

В прошлом году премию по литературе не вручали по обвинению 18 женщин в сексуальном насилии Жан-Клодом Арно, мужа члена Шведской академии и поэтессы Катарины Фростенсон. Из-за скандала женщину и еще нескольких членов Нобелевской ассамблеи уволили.

Скандальный австрийский писатель

В этом году премия по литературе досталась австрийскому автору Петру Гандке. Писатель и драматург был соавтором сценария к фильму "Небо над Берлином". Мужчина выступал в защиту бывшего лидера Сербии Слободана Милошевича и имел речь на его похоронах в 2006 году. Гандке отрицал резню в Сербии в городе Сребренице в 1995 году.

"Никогда не думал, что буду чувствовать тошноту из-за Нобелевской премии", - высказался о победителе Нобелевской премии по литературе Петра Гандке премьер-министр Албании Эди Рама.

Завершение 20-летней войны

11 октября победителем премии мира стал премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед. Мужчина стал первым мусульманином на этом посту, который занял в апреле 2018 года. За первые сто дней правления Ахмед отменил чрезвычайное положение, амнистировал тысячи политзаключенных и прекратил цензуру в СМИ.

"Он подписал мирное соглашение с соседней Эритреей и этим прекратил 20-летнюю войну. А также запустил реформы. Это соответствует воле Альфреда Нобеля", - говорит норвежский историк Эсл Свин.

Благодаря Абый Ахмеду в стране впервые появилась оппозиция, а военных и гражданских лидеров, которых подозревали в коррупции, отстранили от должностей. Он существенно расширил права женщин. Благодаря его борьбе за гендерное равенство впервые в истории страны женщины заняли одни из самых высоких должностей в стране - президента и главы Верховного суда.

Борьба с массовой бедностью

14 октября лауреатами Нобелевской премии по экономике стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер. Их наградили за борьбу с мировой бедностью. Дюфло стала второй женщиной и самым молодым ученым, которая получила премию по экономике.

"Экономическая наука в 21 веке должна повторить путь, пройденный медициной в прошлом веке, - говорит Эстер Дюфло. - Это трудный путь проб и ошибок, дискуссий и экспериментов. Медики пока не предложили таблетку от всех болезней. Но, ища ее, современные врачи спасают миллионы жизней ежегодно. Мы, экономисты, должны достичь того же".

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Ученые обнаруживали наиболее эффективные инвестиции в образование детей малоразвитых стран. Оказалось, привлечение детей к образованию возрастает в 10 раз, если тратить средства не только в оснащение школ и зарплаты учителей, но и на борьбу с теми, кто сдерживает развитие детей. Привлечение к образованию становится больше в 15 раз, если тратить средства на информационные кампании, школьные обеды и форму.

Ежегодно на Нобелевскую премию номинируется около 300 человек. В целом Фонд Нобеля собирает информацию в десять раз большее количество потенциальных кандидатов, которые об этом не знают. Вся информация хранится под грифом "секретно" в течение 50 лет.