Умер один из создателей атомной бомбы

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 2601
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1296
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
2 Просмотров: 873
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
1 Просмотров: 2079
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1458
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 747
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
3 Просмотров: 3204
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1611
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 540
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2079
Фото
Все фото
3
7
5
11
11
В Украине появится первый музей с интерактивными экспонатами
В Украине появится первый музей с интерактивными экспонатами
Как выбрать для ребенка лучший лагерь - советы экспертов
Как выбрать для ребенка лучший лагерь - советы экспертов
&quot;Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп&quot; - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Прощай, Opportunity. В NASA смирились с потерей марсохода-рекордсмена
Прощай, Opportunity. В NASA смирились с потерей марсохода-рекордсмена
Создали уникальную библиотеку с фермой
Создали уникальную библиотеку с фермой
Видео
Все видео
В NASA заговорили о новой стратегии освоения Луны
В NASA заговорили о новой стратегии освоения Луны
Ребенок травмировался в школе: кто в ответе
Ребенок травмировался в школе: кто в ответе
Украина показала сверхсовременное оборудование военного назначения
Украина показала сверхсовременное оборудование военного назначения
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Гриневич рассказала, могут ли школьники учиться во вторую смену
Гриневич рассказала, могут ли школьники учиться во вторую смену
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1296
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1458
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1341
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4311
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2979
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 февраля 2019
Просмотров: 45
Вигляд збоку
Тиждень тому, з четверга на п'ятницю, бачив сон, якого раніше не траплялося — я приснився сам собі. Так наче дивлюся на себе збоку й трохи ...
четверг, 28 февраля 2019 15:20

Умер один из создателей атомной бомбы

  Комментировать
Автор: фото из открытых источников
  Оуэн Чемберлен - лауреат Нобелевской премии по физике 1959 г.
Оуэн Чемберлен - лауреат Нобелевской премии по физике 1959 г.

28 февраля 12 лет назад в Беркли от осложнений болезни Паркинсона умер американский физик Оуэн Чемберлен. Он вместе с ученым Эмилио Джино Сегре открыли антипротон. За что в 1959 году Оуэн стал лауреатом лауреат Нобелевской премии по физике.

Но особенно Оуэн Чемберлен известный в мире как один из создателей атомной бомбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США создают новое ядерное оружие

После вступления США во Вторую мировую войну он участвует в Манхэттенском проекте - секретной программе создания атомной бомбы. Оуэн исследовал изотопы урана. В 1943-м работал в Лос-Аламоса, где продолжал работу и присутствовал на первом испытании атомной бомбы.

Ученый был активным участником митингов против войны во Вьетнаме и выступал за ядерное разоружение. Стал одним одним из 22 лауреатов Нобелевской премии, в 2002 году подписали Гуманный Манифест.

К числу разработчиков атомной бомбы в Лос-Аламосе входил и Ричард Фейнман. Его основные достижения к области теоретической физики. Он один из создателей квантовой электродинамики.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер один из создателей атомной бомбы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Умер один из создателей атомной бомбы

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 30067
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции Просмотров: 23265
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 Просмотров: 18522
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 3 Просмотров: 14473
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
8
 Просмотров: 10371
Наука+Образование
В Украине появится первый музей с интерактивными экспонатами
В Украине появится первый музей с интерактивными экспонатами
3
 Просмотров: 423
4 вещи, которые отличают украинский вуз от американского
4 вещи, которые отличают украинский вуз от американского
5
 Просмотров: 468
Как заработать на эссе за границей: чек-лист для студентов
Как заработать на эссе за границей: чек-лист для студентов Просмотров: 81
В NASA хотят исследовать Месяц вместе с украинцами
В NASA хотят исследовать Месяц вместе с украинцами Просмотров: 63
Создали истребитель для войн будущего
Создали истребитель для войн будущего Просмотров: 2187
Больше всего комментируют
14
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
9
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
6
Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России
4
Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины
3
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Голосов: 3345
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua