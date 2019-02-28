Умер один из создателей атомной бомбы

Автор: фото из открытых источников Оуэн Чемберлен - лауреат Нобелевской премии по физике 1959 г.

28 февраля 12 лет назад в Беркли от осложнений болезни Паркинсона умер американский физик Оуэн Чемберлен. Он вместе с ученым Эмилио Джино Сегре открыли антипротон. За что в 1959 году Оуэн стал лауреатом лауреат Нобелевской премии по физике.

Но особенно Оуэн Чемберлен известный в мире как один из создателей атомной бомбы.

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После вступления США во Вторую мировую войну он участвует в Манхэттенском проекте - секретной программе создания атомной бомбы. Оуэн исследовал изотопы урана. В 1943-м работал в Лос-Аламоса, где продолжал работу и присутствовал на первом испытании атомной бомбы.

Ученый был активным участником митингов против войны во Вьетнаме и выступал за ядерное разоружение. Стал одним одним из 22 лауреатов Нобелевской премии, в 2002 году подписали Гуманный Манифест.

К числу разработчиков атомной бомбы в Лос-Аламосе входил и Ричард Фейнман. Его основные достижения к области теоретической физики. Он один из создателей квантовой электродинамики.