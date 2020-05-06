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среда, 06 мая 2020 14:00

Украинское воздушное судно пролетело без дозаправок более суток

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Автор: History Ukraine
  Ан-124 устанавливает рекорд дальности перелета по замкнутому маршруту
Ан-124 устанавливает рекорд дальности перелета по замкнутому маршруту

6 мая 1987-го на самолете Ан-124 установили мировой рекорд дальности перелета по замкнутому маршруту.

Полет длился 25 ч. 30 мин. За этот период капитан экипажа Владимир Терский ни разу не посадил воздушное судно. Таким образом, без дозаправок оно преодолело расстояние в 20 151 км.

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Кроме этого рекорда, на Ан-124 установлен еще 21. Одним из них было достижение за грузоподъемность. Так в 1985-м самолет сумел поднять 171 219 кг груза на высоту 10 750 км.

Самолеты Ан-124 используются для перевозки локомотивов, яхт, фюзеляжей самолетов и многих других крупногабаритных грузов. Также Ан-124 имеет систему приседания опор шасси, что позволяет легко осуществлять загрузку.

Ан-124 вернул звание крупнейшего самолета, лишив этого титула американский Lockheed C-5 Galaxy.

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Дата
06
мая

Украинское воздушное судно пролетело без дозаправок более суток

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