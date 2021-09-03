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пятница, 03 сентября 2021 08:09

Украинско-американская компания запустила в космос первую ракету

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Украинско-американская компания запустила в космос первую ракету
Ракета взорвалась после старта. Фото: unsplash.com

Дебютный запуск на орбиту космической ракеты Alpha компании предпринимателя из Украины Максима Полякова Firefly Aerospace, закончился неудачей. За 2,5 мин. после старта ракета взорвалась.

"На первом этапе подъема Alpha произошла аномалия, которая привела к потере носителя", - сообщили в компании.

Взрыв не стал для Firefly неожиданностью, его провели контролируемо - после регистрации какого аварийного состояния на борту. Предварительно очистили стартовую территорию и все прилегающие районы, чтобы минимизировать риск для сотрудников компании, персонала базы и публики. Однако все 92 кг полезной нагрузки, которое было на ракете, потеряли.

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Аномалии в первых орбитальных полетах - почти обычное дело, особенно для небольших частных компаний. Основные конкуренты Alpha в легком классе также терпели неудачи со своими орбитальными тестами.

Украинско-американская частная компания Firefly Aerospace отправила в космос ракету Alpha. Первая ее миссия называется DREAM или FLTA001.

Запуск состоялся в 4:59 по киевскому времени с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии. Сначала запуск планировали в 4:00, однако отложили, ведь Alpha прервала обратный отсчет.

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