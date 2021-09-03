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пятница, 03 сентября 2021 15:26

Украинско-американская компания прокомментировала взрыв ракеты

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Украинско-американская компания прокомментировала взрыв ракеты
В компании заявили, что взрыв был контролируемым. Фото: thejackbeyer

Американский разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., владельцем которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, сообщил, что полет ракеты Alpha прервали согласно протоколам безопасности.

"Взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемым. Ее полет был прекращен командой Space Launch Delta 30 базы Космических войск Ванденберг после фиксации отклонения в траектории полета", - сообщает пресс-служба компании.

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В компании говорят, что запуск ракеты Alpha компании Firefly Aerospace можно называть успешным. Ракета не взорвалась самопроизвольно, ее полет прервали из центра управления Space Launch Delta 30 из-за аномалии, согласно протоколам безопасности полетов.

Аномалии в первых орбитальных полетах - почти обычное дело, особенно для небольших частных компаний. Основные конкуренты Alpha в легком классе также терпели неудачи со своими орбитальными тестами.

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