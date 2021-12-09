Украинский спутник улетит в космос вместе со SpaceX

Украинский спутник готовится улететь в космос. Фото: КБ "Южное"

Украинский спутник "Січ-2-30" вылетел из аэропорта "Борисполь" для совместного со SpaceX запуска.

"Сегодня в 11:27 из Международного аэропорта "Борисполь" вылетел грузовой самолет авиакомпании Turkish Airlines с украинским космическим аппаратом "СИЧ-2-30" на борту", - сообщила пресс-служба аэропорта "Борисполь".

Спутник изготовлен в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины на КБ "Южное".

Самолет со спутником должен прибыть в финальное место назначения - Международный аэропорт Майами. После завершения таможенного оформления он будет доставлен в Космический центр имени Кеннеди для прохождения подготовки к запуску и его стыковки с ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX.

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Запуск украинского спутника дистанционного зондирования земли намечен на 10 января 2022 года.