Украинский спутник улетит в космос вместе со SpaceX

 
Ексклюзивы
1/5
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 7911
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 1998
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1395
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 279
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 459
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 549
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 2277
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 2070
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 1296
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
3
3
11
3
4
Украинский спутник подготовили к запуску в космос
Украинский спутник подготовили к запуску в космос
Для армии купят новые дымовые шашки
Для армии купят новые дымовые шашки
Украинскую границу укрепили комплексами для подавления беспилотников
Украинскую границу укрепили комплексами для подавления беспилотников
Пользователи iPhone теперь могут копировать текст с фотографий
Пользователи iPhone теперь могут копировать текст с фотографий
&quot;АвтоКрАЗ&quot; изготовил геолокационный прицеп для управления беспилотными грузовиками
"АвтоКрАЗ" изготовил геолокационный прицеп для управления беспилотными грузовиками
Видео
Все видео
Видеозвонок хозяину: разработали первый в мире телефон для собак
Видеозвонок хозяину: разработали первый в мире телефон для собак
В сети рассекретили новый дизайн iPhone 14
В сети рассекретили новый дизайн iPhone 14
Microsoft представила складной смартфон с двойным экраном
Microsoft представила складной смартфон с двойным экраном
Презентація Apple: онлайн трансляція
Презентація Apple: онлайн трансляція
В космос запустили первый украинский спутник
В космос запустили первый украинский спутник
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3294
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5751
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1260
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3942
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 927
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
08 декабря 2021
Просмотров: 270
Живі гроші
Тамара Петрівна живе неподалік. Із сусідами часто ділиться цікавими рецептами й порадами. – Попадали яблука – не біда. Ти їх збери, ...
четверг, 09 декабря 2021 02:31

Украинский спутник улетит в космос вместе со SpaceX

  Комментировать
Украинский спутник улетит в космос вместе со SpaceX
Украинский спутник готовится улететь в космос. Фото: КБ "Южное"

Украинский спутник "Січ-2-30" вылетел из аэропорта "Борисполь" для совместного со SpaceX запуска.

"Сегодня в 11:27 из Международного аэропорта "Борисполь" вылетел грузовой самолет авиакомпании Turkish Airlines с украинским космическим аппаратом "СИЧ-2-30" на борту", - сообщила пресс-служба аэропорта "Борисполь".

Спутник изготовлен в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины на КБ "Южное".

Самолет со спутником должен прибыть в финальное место назначения - Международный аэропорт Майами. После завершения таможенного оформления он будет доставлен в Космический центр имени Кеннеди для прохождения подготовки к запуску и его стыковки с ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К Земле приближается огромный астероид

Запуск украинского спутника дистанционного зондирования земли намечен на 10 января 2022 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский спутник улетит в космос вместе со SpaceX». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
10
 Просмотров: 45155
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
 Просмотров: 25425
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
5
 Просмотров: 9144
&quot;Украина агрессивно себя ведет&quot;, &quot;Путин охраняет от украинцев&quot; - миф о &quot;братских&quot; россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
 Просмотров: 8478
Байден назвал Путину два варианта относительно Украины
Байден назвал Путину два варианта относительно Украины Просмотров: 7983
Техника
В Швейцарии разрешили машину для эвтаназии
В Швейцарии разрешили машину для эвтаназии Просмотров: 801
Tesla начала продажу детских электроквадроциклов за $1900
Tesla начала продажу детских электроквадроциклов за $1900 Просмотров: 297
Украинский спутник подготовили к запуску в космос
Украинский спутник подготовили к запуску в космос
3
 Просмотров: 333
В Украину впервые приедут топ-менеджеры Apple
В Украину впервые приедут топ-менеджеры Apple Просмотров: 234
Для армии купят новые дымовые шашки
Для армии купят новые дымовые шашки
3
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
12
Денисова хочет закрыть "Миротворец", который запретили в России
4
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
1
Войска НАТО должны стоять в Украине - Болтон
1
Санкции против "вагнеровцев": СМИ назвали фамилии
1
Ресторан попал в языковой скандал из-за официанта
Голосов: 3196
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть