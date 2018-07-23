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понедельник, 23 июля 2018 14:41

Украинские ученые разработали уникальную энергетическую установку

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Украинские ученые разработали уникальную энергетическую установку
Преимуществом такой установки й абсолютная экологическая безопасность для населения и мобильность, которая позволяет устанавливать устройство на крыши зданий. Фото: nau.edu.ua

Ученые Национального авиационного университета ввели в эксплуатацию энергетическую установку, которая вырабатывает ток одновременно из солнечных и ветровых источников.

Полученная от работы установки энергия уже используется для освещения семиэтажного здания университета, - пишет elektrovesti.net

Среди особенностей этой установки не только комбинированные источники получения тока, но и возможность работать при низкой скорости ветра и подключаться к другим источникам энергии.

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Преимуществом такого устройства является абсолютная экологическая безопасность для населения и мобильность, которая позволяет устанавливать устройство на крыши зданий.

Англо-шведская компания United Sun Systems разработала новую батарею, которая преобразует тепло солнца в электричество.

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