Украинские ученые разработали уникальную энергетическую установку

Преимуществом такой установки й абсолютная экологическая безопасность для населения и мобильность, которая позволяет устанавливать устройство на крыши зданий. Фото: nau.edu.ua

Ученые Национального авиационного университета ввели в эксплуатацию энергетическую установку, которая вырабатывает ток одновременно из солнечных и ветровых источников.

Полученная от работы установки энергия уже используется для освещения семиэтажного здания университета, - пишет elektrovesti.net

Среди особенностей этой установки не только комбинированные источники получения тока, но и возможность работать при низкой скорости ветра и подключаться к другим источникам энергии.

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Преимуществом такого устройства является абсолютная экологическая безопасность для населения и мобильность, которая позволяет устанавливать устройство на крыши зданий.

Англо-шведская компания United Sun Systems разработала новую батарею, которая преобразует тепло солнца в электричество.