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понедельник, 04 января 2021 09:08

Украинская Википедия похвасталась достижениями за 2020-й

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Украинская Википедия похвасталась достижениями за 2020-й
Украинскую Википедию стали чаще читать. Фото: ukrinform.ua

В 2020 году украинскую Википедию читали на 21% раз чаще, чем в прошлом году. За месяц ее посетили более 90 млн раз, что на 26% превышает показатель 2019-го.

В общем 2019 года просмотрели 855,1 млн страниц, а 2018-го - 707,5 млн, сообщают в украинской Википедии.

В этом году она заняла 17-е место в мировом рейтинге. В прошлом году было 16-е. Сейчас пропустила вперед Турцию, которая в прошлом году была запрещена.

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В то же время корейская и чешская Википедия, что еще в 2018 году были впереди украинской, отстали от нее еще больше. Также украинская Википедия ближе к шведской, которая годами остается популярной.

Украинская Википедия сегодня включает более миллиона статей на украинском языке, более 126 тыс. авторов, примерно 3,5 тыс. которых дописывали в декабре 2020-го.

Википедия, в том числе и украинская, не является надежным источником в научном смысле и призывает читателей искать медицинские советы в других местах. Также она не является новостным сайтом или каталогом любой информации в мире. Однако это один из самых популярных сайтов, формат которого позволяет добавлять ценную энциклопедическую информацию в режиме реального времени.

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Дата
04
января

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