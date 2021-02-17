Украинцы могут жаловаться боту на экологические преступления

Запустили бота, которому можно жаловаться на экологические преступления. Фото:pexels

В Украине запустили бота в Telegram, который можно сообщить об экологических нарушениях.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Мальованный в Facebook.

"С сегодняшнего дня сообщить об экологических нарушениях можно всего за несколько минут и прямо со своего смартфона! Если вы стали свидетелем вырубки леса, сброса промышленных стоков в реку или обнаружили несанкционированную свалку, можете, не покидая место нарушения, подать обращение через чат бот Save Eco Bot ".

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Пожаловаться на нарушение можно по ссылке.

Ученые назвали сервисы, которые вредят окружающей среде. Во время использования YouTube, Zoom, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok образуется углеродный след.