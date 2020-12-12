Украина может пострадать из-за кибератаки на американскую компанию

Американская компания FireEye, которая специализируется на кибербезопасности, подверглась мощной кибератаки. Поэтому существуют угрозы для кибербезопасности Украины.
Установлено, что похищенные цифровые инструменты, с помощью которых специалисты Red Team проявляли недостатки в системах защиты других компаний и правительств. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
Среди украденных инструментов скрипты для автоматизации сбора данных о целях, а также фреймворки по аналогам с CobaltStrike и Metasploit, которые обычно используются при проверке состояния защиты сетей и имитации кибератак во время киберучений.
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Эти инструменты могут быть использованы для вмешательства в сети и информационные системы, а также как кибероружие в определенных условиях. По данным FireEye, характер излома указывает на высокую вероятность причастности к кибератакам спецслужб России.
СНБО Украины учитывает возрастающее количество инцидентов кибератак и считает, что уровень киберугроз для украинских информационных систем растет, особенно перед новогодними праздниками и будущим усилением карантина. Из-за этого идет работа с органами власти и объектами критической инфраструктуры по способам выявления и противодействия похищено инструментария FireEye.
С середины ноября 2020 году в Украине зафиксировали более 22 миллионов киберинцидентив. Общий уровень киберугроз СНБО определило на уровне 58%.
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