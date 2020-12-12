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суббота, 12 декабря 2020 23:27

Украина может пострадать из-за кибератаки на американскую компанию

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Украина может пострадать из-за кибератаки на американскую компанию
По данным FireEye, характер взлома указывает на высокую вероятность причастности к кибератакам спецслужб РФ. Фото: Pixabay

Американская компания FireEye, которая специализируется на кибербезопасности, подверглась мощной кибератаки. Поэтому существуют угрозы для кибербезопасности Украины.

Установлено, что похищенные цифровые инструменты, с помощью которых специалисты Red Team проявляли недостатки в системах защиты других компаний и правительств. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

Среди украденных инструментов скрипты для автоматизации сбора данных о целях, а также фреймворки по аналогам с CobaltStrike и Metasploit, которые обычно используются при проверке состояния защиты сетей и имитации кибератак во время киберучений.

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Эти инструменты могут быть использованы для вмешательства в сети и информационные системы, а также как кибероружие в определенных условиях. По данным FireEye, характер излома указывает на высокую вероятность причастности к кибератакам спецслужб России.

СНБО Украины учитывает возрастающее количество инцидентов кибератак и считает, что уровень киберугроз для украинских информационных систем растет, особенно перед новогодними праздниками и будущим усилением карантина. Из-за этого идет работа с органами власти и объектами критической инфраструктуры по способам выявления и противодействия похищено инструментария FireEye.

С середины ноября 2020 году в Украине зафиксировали более 22 миллионов киберинцидентив. Общий уровень киберугроз СНБО определило на уровне 58%.

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