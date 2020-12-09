Ученые выяснили, сколько пластика ест человек

За месяц мы глотаем пластика на вес кубика Lego. Фото: pixabay

Люди могут съедать за неделю такое количество пластика, которое идет на изготовление банковской карты.

Об этом свидетельствуют исследования Всемирного фонда дикой природы - WWF International, передает Reuters.

Микропластик попадает в организм в большинстве с питьевой водой, а также с такими продуктами, как моллюски, которые, как правило, едят целиком.

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За месяц мы глотаем пластика на вес кубика Lego. За год - количество пластика, которое содержится в пожарной каске. За 10 лет мы могли бы съесть 2,5 кг пластика, что эквивалентно более чем 2 большим кускам пластиковой трубы. А за всю жизнь мы потребляем около 20 кг микропластика.

Частицы пластика могут попадать в организм не только с водой. Ранее исследователи установили, сколько микропластика потребляют младенцы через пластиковые бутылки. Не несмотря на тревожные цифры, представленные авторами работы, реальное влияние микропластика на здоровье маленьких детей требует дальнейшего изучения.

Часть пластиковых пакетов планируют запретить для использования в Украине. Соответствующий законопроект поддержали на заседании профильного комитета для рассмотрения парламентом во 2-м чтении, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.