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вторник, 08 декабря 2020 09:57

В Раде хотят штрафовать за распространение пластиковых пакетов

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В Раде хотят штрафовать за распространение пластиковых пакетов
Исключением станет пластик для которых пакет является первичной упаковкой. Фото: unsplash

Часть пластиковых пакетов планируют запретить для использования в Украине.

Соответствующий законопроект поддержали на заседании профильного комитета для рассмотрения парламентом во втором чтении, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в Facebook.

По его словам, законопроект запрещает использование:

- сверхлегких пластиковых пакетов;

- легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;

- оксорозкладных пластиковых пакетов.

"Исключением станут пластиковые пакеты, ограничены величиной (225х345х450 ​​мм), используют для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой", - сообщил министр.

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За распространение пластиковых пакетов хотят наказывать штрафом от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 грн.

"Каждую секунду в мире используется 160 тыс. пластиковых пакетов. Только представьте масштаб пластика, который попадает в окружающую среду. Ведь только у 1% таких пакетов может перерабатываться. Отказ от пакетов это и есть тот самый "маленький-большой шаг" на встречу чистой планете", - говорит Абрамовский.

В Верховной Раде предлагают повысить штраф для пешеходов за отсутствие светоотражающих элементов.

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08
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