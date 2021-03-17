Ученые выяснили, где может находиться вся вода на Марсе

Под поверхностью планеты может находиться количество воды, равное половине объема Атлантического океана. Фото: NASA

Ученые пришли к выводу, что вся вода на Марсе может находиться под поверхностью планеты. Ученые сравнили скорость, с которой влага могла покинуть атмосферу, с прогнозируемым количеством воды, которое когда-то было на поверхности планеты.

С помощью моделирования, а также данных с зондов и марсоходов, исследователи из Калифорнийского технологического института выяснили, что от 30 до 99% ранней количества воды на Красной планете исчезли с ее поверхности в результате гидратации земной коры. То есть вода оказалась запертой в породах, пишет The Verge.

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Работа аспирантки кафедры геологии Евы Шеллер показала, что большая часть потери воды произошла в период между 3,7-4,1 млрд лет назад. За это время жидкость на Марсе могла быть поглощена минералами в земной коре. Под поверхностью планеты может находиться количество воды, равное половине объема Атлантического океана.

Вода способна разрушать горные породы, что иногда приводит к гидратации минералов. Гидратированные минералы поглощают и удерживают воду. Например, гипс, который является минералом и встречается в природе Марса, может удерживать воду до момента, пока его не нагреть до 100°С.

Гидратация земной коры происходит и на Земле, но активная тектоническая система плит планеты перерабатывает горные породы глубоко внутри, нагревая их и выделяя при этом воду. Марс не так геологически активен, как Земля, что объясняет, почему на его поверхности только ограниченное количество воды. Самым очевидным свидетельством наличия воды на Марсе является лед на полюсах планеты и в крошечных количествах в атмосфере.

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В первые секунды после посадки на Марсе ровер Perseverance сфотографировал клубы дыма своей задней камерой. Это последствия запрограммированного NASA технического маневра: Sky Crane или "небесный кран", который спустил марсоход на поверхность Красной планеты, полетел в сторону и разбился, чтобы не повредить ровер.