Ученые выделили животных, которых люди спасли от вымирания

Один из видов, которые обнаружили ученые, был пуэрто-риканский амазон Amazona vittata, небольшой вид попугаев, обитающий на острове Пуэрто-Рико.Фото:pixabay.

Согласно исследованию университета Ньюкасла и организации BirdLife International, с 1993 года люди предотвратили глобальное исчезновение 28 видов птиц и млекопитающих.

Таким образом с 1993 года удалось предотвратить исчезновение 21-32 видов птиц и 7-16 видов млекопитающих. Диапазоны значений связаны с тем, что биологи оценивали, что могло произойти за гипотетических обстоятельств, пишет "Новое время".

Виды включают пуэрториканского амазона Amazona vittata, лошади Пржевальского Equus ferus, Иберийскую рысь Lynx pardinus и других млекопитающих и птиц. Исследование выявило наиболее частые действия по предотвращению исчезновения этих видов птиц и млекопитающих. Двадцать один вид птиц получил пользу от борьбы с инвазивными, то есть завезенными человеком видами, 20 - от сохранения в зоопарках и коллекциях и 19 - от охраны участков. Четырнадцать видов млекопитающих получили пользу от законодательства, а девять - от повторной интродукции и сохранения видов в зоопарках.

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Информацию 137 экспертов о размере популяции, тенденции, угрозы и действиях человека собрала команда во главе с доктором Рике Болама и профессором Филом Макгоуэн из Школы естественных и экологических наук Университета Ньюкасла и доктором Стюартом Бутчарт, главным научным сотрудником BirdLife International. Их результаты показывают, что без природоохранных мероприятий уровень вымирания был бы примерно в 3-4 раза выше.

Один из видов, которые обнаружили ученые, был пуэрто-риканский амазон Amazona vittata, небольшой вид попугаев, обитающий на острове Пуэрто-Рико. Численность популяции была низкой в ​​1975 году, когда в дикой природе осталось всего 13 особей. С 2006 года были предприняты усилия по реинтродукции этого вида в Национальный парк Рио-Абахо в Пуэрто-Рико. В 2017 году ураганы уничтожили первоначальную популяцию, оставив только возвращенную популяцию в Рио-Абахо. Без усилий по реинтродукции попугаи вымерли бы в дикой природе.

Другие виды остаются только в неволе, но есть надежда на их возвращение в дикую природу. Лошадь Пржевальского Equus ferus вымерла в дикой природе в 1960-х годах. В 1990-х годах начались попытки реинтродукции, и в 1996 году в дикой природе родилась первая особь. Сейчас более 760 лошадей Пржевальского снова бродят по степям Монголии. Это дает надежду на то, что другие виды, которые сейчас содержатся только в зоопарках, коллекциях или для растений в ботанических садах и семенных банках, будут успешно возвращены в дикую природу в будущем.

Однако численность некоторых видов, включенных в исследование, как похожа на дельфина калифорнийская морские свиньи Vaquita Phocoena sinus, все еще быстро сокращаются. Хотя сохранение, возможно, успешно замедлило вымирания, может оказаться невозможным предотвратить исчезновение этих существ в ближайшем будущем.

Популяции диких животных сократились на более чем две трети меньше чем за 50 лет. В новом докладе Всемирного фонда дикой природы говорится, что этот катастрофический спад не показывает никаких признаков замедления. Природа разрушается людьми с невиданной ранее скоростью.