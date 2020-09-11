Ученые выделили животных, которых люди спасли от вымирания

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
1 Просмотров: 684
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 567
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1476
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1134
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 513
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1674
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Фото
Все фото
4
7
5
1
12
Neuralink представила робота для вживления микрочипов в мозг
Neuralink представила робота для вживления микрочипов в мозг
Украинский флот получил бронированный артиллерийский катер
Украинский флот получил бронированный артиллерийский катер
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
NASA опубликовало снимок волны взрыва сверхновой звезды
NASA опубликовало снимок волны взрыва сверхновой звезды
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
Видео
Все видео
Американские бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной
Американские бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной
SpaceX успешно испытала корабль для полетов на Марс
SpaceX успешно испытала корабль для полетов на Марс
В Microsoft Word появилась новая функция
В Microsoft Word появилась новая функция
Ракета Маска шестой раз успешно вернулась на землю
Ракета Маска шестой раз успешно вернулась на землю
Астероид пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли
Астероид пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 117
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2331
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 675
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10008
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 225
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 сентября 2020
Просмотров: 396
Горіх і Ігор
Рідних братів і сестер я не мав, тому няньчив сусідських. Якось мати забирала мене з дитячого садка й повідомила новину — тітка Міля купила ...
пятница, 11 сентября 2020 15:17

Ученые выделили животных, которых люди спасли от вымирания

  Комментировать
Ученые выделили животных, которых люди спасли от вымирания
Один из видов, которые обнаружили ученые, был пуэрто-риканский амазон Amazona vittata, небольшой вид попугаев, обитающий на острове Пуэрто-Рико.Фото:pixabay.

Согласно исследованию университета Ньюкасла и организации BirdLife International, с 1993 года люди предотвратили глобальное исчезновение 28 видов птиц и млекопитающих.

Таким образом с 1993 года удалось предотвратить исчезновение 21-32 видов птиц и 7-16 видов млекопитающих. Диапазоны значений связаны с тем, что биологи оценивали, что могло произойти за гипотетических обстоятельств, пишет "Новое время".

Виды включают пуэрториканского амазона Amazona vittata, лошади Пржевальского Equus ferus, Иберийскую рысь Lynx pardinus и других млекопитающих и птиц. Исследование выявило наиболее частые действия по предотвращению исчезновения этих видов птиц и млекопитающих. Двадцать один вид птиц получил пользу от борьбы с инвазивными, то есть завезенными человеком видами, 20 - от сохранения в зоопарках и коллекциях и 19 - от охраны участков. Четырнадцать видов млекопитающих получили пользу от законодательства, а девять - от повторной интродукции и сохранения видов в зоопарках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области разыскивают кенгуру. Момент его побега попал на видео

Информацию 137 экспертов о размере популяции, тенденции, угрозы и действиях человека собрала команда во главе с доктором Рике Болама и профессором Филом Макгоуэн из Школы естественных и экологических наук Университета Ньюкасла и доктором Стюартом Бутчарт, главным научным сотрудником BirdLife International. Их результаты показывают, что без природоохранных мероприятий уровень вымирания был бы примерно в 3-4 раза выше.

Один из видов, которые обнаружили ученые, был пуэрто-риканский амазон Amazona vittata, небольшой вид попугаев, обитающий на острове Пуэрто-Рико. Численность популяции была низкой в ​​1975 году, когда в дикой природе осталось всего 13 особей. С 2006 года были предприняты усилия по реинтродукции этого вида в Национальный парк Рио-Абахо в Пуэрто-Рико. В 2017 году ураганы уничтожили первоначальную популяцию, оставив только возвращенную популяцию в Рио-Абахо. Без усилий по реинтродукции попугаи вымерли бы в дикой природе.

Другие виды остаются только в неволе, но есть надежда на их возвращение в дикую природу. Лошадь Пржевальского Equus ferus вымерла в дикой природе в 1960-х годах. В 1990-х годах начались попытки реинтродукции, и в 1996 году в дикой природе родилась первая особь. Сейчас более 760 лошадей Пржевальского снова бродят по степям Монголии. Это дает надежду на то, что другие виды, которые сейчас содержатся только в зоопарках, коллекциях или для растений в ботанических садах и семенных банках, будут успешно возвращены в дикую природу в будущем.

Однако численность некоторых видов, включенных в исследование, как похожа на дельфина калифорнийская морские свиньи Vaquita Phocoena sinus, все еще быстро сокращаются. Хотя сохранение, возможно, успешно замедлило вымирания, может оказаться невозможным предотвратить исчезновение этих существ в ближайшем будущем.

Популяции диких животных сократились на более чем две трети меньше чем за 50 лет. В новом докладе Всемирного фонда дикой природы говорится, что этот катастрофический спад не показывает никаких признаков замедления. Природа разрушается людьми с невиданной ранее скоростью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые выделили животных, которых люди спасли от вымирания». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
сентября

Основали крупнейший украинский профессиональный хор

Суд вынес приговор 39 воинам

Гетьман отрекся от булавы

В Крыму произошло землетрясение

Коноплянка забил чудо-гол Англии

Арестовали Джемилева

Теракт 9/11: день, который изменил США

Самое читаемое
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19 Просмотров: 6903
Женщина вызвала полицию, потому что не понимала значение слова &quot;зупа&quot; в учебнике
Женщина вызвала полицию, потому что не понимала значение слова "зупа" в учебнике Просмотров: 5571
Ветеран застрелился в прямом эфире
Ветеран застрелился в прямом эфире Просмотров: 5455
Вспомнила молодость: 51-летняя топ-модель примерила сексуальный образ с 1990-х
Вспомнила молодость: 51-летняя топ-модель примерила сексуальный образ с 1990-х
5
 Просмотров: 4716
Каменских призналась, что не хотела замуж за Потапа
Каменских призналась, что не хотела замуж за Потапа Просмотров: 3726
Наука+ИТ
Ученые обнаружили самое сильное магнитное поле во Вселенной
Ученые обнаружили самое сильное магнитное поле во Вселенной Просмотров: 333
"У нас есть такие планы" - Шмыгаль о повышении зарплат для учителей
"У нас есть такие планы" - Шмыгаль о повышении зарплат для учителей Просмотров: 135
Стала известна дата выхода новой игровой приставки Sony PlayStation 5
Стала известна дата выхода новой игровой приставки Sony PlayStation 5 Просмотров: 135
Детей будут награждать премиями Президента за высокие результаты ВНО
Детей будут награждать премиями Президента за высокие результаты ВНО Просмотров: 54
Apple нашел замену iPhone XR
Apple нашел замену iPhone XR Просмотров: 135
Больше всего комментируют
9
Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР
6
Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе
3
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
3
Стало известно, кто будет инспектировать украинские позиции под Шумами
3
Глава "Слуги народа" рассказал, что будет делать партия в случае проигрыша местных выборов
Голосов: 3699
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua