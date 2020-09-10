Природа разрушается невиданными темпами: ученые бьют тревогу

Популяции диких животных сократились более чем на две трети. Фото: pixabay.com

Популяции диких животных сократились более чем на две трети меньше чем за 50 лет.

В новом докладе Всемирного фонда дикой природы говорится, что этот катастрофический спад не показывает никаких признаков замедления. Природа разрушается людьми с невиданной ранее скоростью, пишет ВВС.

"Дикая природа находится в свободном падении, поскольку мы сжигаем леса, вылавливаем чрезмерное количество рыбы и уничтожаем дикие территории, - заявила Таня Стил, исполнительный директор Всемирного фонда дикой природы, - Мы разрушаем наш мир - единственное место, которое мы называем домом, - рискуя своим здоровьем, безопасностью и выживанием здесь, на Земле. Теперь природа посылает нам отчаянный сигнал SOS, а время идет".

В отчете организации рассмотрели тысячи различных видов диких животных со всего мира, за которыми наблюдают ученые-экологи. С 1970 года эксперты зафиксировали в среднем 68-процентное сокращение более 20 тыс. популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб. По мнению ученых, такое снижение является явным доказательством того ущерба, который человеческая деятельность наносит миру природы.

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"Если ничего не изменится, популяции, несомненно, продолжат сокращаться, что приведет к исчезновению диких животных и поставит под угрозу целостность экосистем, от которых мы зависим", - заявил доктор Эндрю Терри, директор по охране природы Лондонского зоологического общества, также предоставляет фонда данные своих наблюдений.

Пандемия коронавируса является ярким напоминанием о том, как природа и человек взаимосвязаны. Факторы, которые, как считается, приводят к возникновению пандемий, в том числе потеря среды обитания, использование и торговля дикими животными, также являются одними из движущих сил сокращение численности диких животных.

Около полумиллиарда животных погибло от лесных пожаров в Австралии. Экологи из Сиднейского университета подсчитали, что с сентября 2019-го от огня погибли 480 млн млекопитающих, птиц и рептилий.