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вторник, 07 января 2020 02:50

В пожаре сгорели миллионы животных
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Фото: NYTNS/Redux/eyevine

Около полумиллиарда животных погибло от лесных пожаров в Австралии.

Экологи из Сиднейского университета подсчитали, что с сентября 2019-го от огня погибли 480 млн млекопитающих, птиц и рептилий. Они сгорели заживо в результате пожаров или косвенно из-за потерь среды обитания, сообщает The Straits Times.

"Исследование показывает, что на выжженных территориях животным не хватает пищи и укрытий, чтобы прятаться от хищников - лисиц и диких кошек. Это приводит к резкому сокращению популяций", - сообщил исследователь.

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Больше всего пострадали коалы и кенгуру. В регионе популяция коал уменьшилась на треть. К тому же, многих животных евтаназують.

"Домашняя скот и дикие животные часто попадают к нам в таком состоянии, что нет другого выхода, как усыпить и закончить их страдания", - говорит доктор Меган Дэвидсон, генеральный директор Wildlife Victoria.

Вследствие масштабных пожаров на континенте, экзотическая восточная птичка находится под угрозой исчезновения. Птица имеет очень ограниченные возможности для перелета в безопасное место. А 2/3 популяции находится в местах с наибольшими пожарами.

Коала, которая привлекла внимание по всему миру после публикации видео ее спасения от огня в лесном пожаре в Австралии, умерла.

Животное не смогла выздороветь после ожогов.

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