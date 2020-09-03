Ученые установили связь между щедростью и продолжительностью жизни

 
Ексклюзивы
1/5
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
Просмотров: 666
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 585
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 1989
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 414
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 252
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5 Просмотров: 567
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2214
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1449
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3573
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 8118
Фото
Все фото
5
1
12
8
30
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
NASA опубликовало снимок волны взрыва сверхновой звезды
NASA опубликовало снимок волны взрыва сверхновой звезды
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
Звездопад Персеиды: показали фото самого яркого метеоритного дождя
Звездопад Персеиды: показали фото самого яркого метеоритного дождя
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка &quot;Агро-2020&quot;
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Видео
Все видео
В Microsoft Word появилась новая функция
В Microsoft Word появилась новая функция
Ракета Маска шестой раз успешно вернулась на землю
Ракета Маска шестой раз успешно вернулась на землю
Астероид пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли
Астероид пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли
Япония анонсировала выпуск летательных автомобилей
Япония анонсировала выпуск летательных автомобилей
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2367
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 630
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 936
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5877
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3411
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 сентября 2020
Просмотров: 405
Остання надія Італії
"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в ...
четверг, 03 сентября 2020 11:24

Ученые установили связь между щедростью и продолжительностью жизни

  Комментировать
Ученые установили связь между щедростью и продолжительностью жизни
Согласно исследованию, во Франции и Японии наибольший уровень щедрости и низкий уровень смертности среди исследуемых стран. Фото: pixabay

Чем больше человек без выгоды делится деньгами с другими, тем дольше он живет.

Так считают американские и немецкие ученые, пишет Pnas.

Ученые, чтобы доказать свое мнение, сравнили среднюю продолжительность жизни в 34 странах (Украини нет) на шести континентах и ​​количество бескорыстных выплат в них. Бескорыстными выплатами ученые считали частные переводы (пожертвования фондам или другим людям) и государственные (субсидии, пенсии).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые обнаружили признак "тихого" сердечного приступа

Согласно исследованию, во Франции и Японии наибольший уровень щедрости и низкий уровень смертности среди исследуемых стран. В среднем граждане отдают другим людям или организациям 68-69% своего среднего дохода по жизни. В этих странах риск смерти для людей старше 65 лет в два раза меньше, чем в Китае или Турции. Там без выгоды делятся от 44 до 48% среднего дохода по жизни.

В странах Африки к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии самый высокий уровень смертности и низкий процент бескорыстного дохода. В то же время богатство страны не всегда влияет на щедрость и продолжительность жизни. В Южно-Африканской Республике несмотря на то, что страна более развита за других африканских стран, низкий уровень бескорыстных выплат и высокая смертность. Ученые заявляют, что говоря о смертности в африканских странах не стоит забывать и о невысоком уровне медицины в этих странах и эпидемию ВИЧ, которая уменьшает шансы людей дожить до преклонного возраста.

В Южной Америке люди делятся примерно 60% своего среднего дохода по жизни. Уровень смертности там ниже, чем в Африке, но выше, чем в Западной Европе и Японии.

Международная команда исследователей из Эдинбургского университета в Великобритании и Института биологии старения Макса Планка в Германии нашли способ, как замедлить процесс старения. Ученые пришли к выводу, что поддержание нормального уровня железа в крови является одним из ключевых факторов замедления старения и увеличения продолжительности жизни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые установили связь между щедростью и продолжительностью жизни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Блохин вывел Украину на Кубок мира

334 человека погибли в школе в Беслане

Националисты основали центр на юге Украины

Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов

Главный американский город возник благодаря англичанину

Сборная Украины сыграла главный матч в своей истории

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 1 Просмотров: 28603
Победительница &quot;Холостяка&quot; обнажила аппетитные ягодицы
Победительница "Холостяка" обнажила аппетитные ягодицы
5
 Просмотров: 15066
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 13257
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 12538
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 7380
Наука+ИТ
SpaceX выведет на орбиту новую партию спутников
SpaceX выведет на орбиту новую партию спутников Просмотров: 54
В приложении "Дія" появится электронная подпись
В приложении "Дія" появится электронная подпись Просмотров: 153
Как будет проходить учебный год в условиях пандемии
Как будет проходить учебный год в условиях пандемии Просмотров: 189
Microsoft создала программу, чтобы определять замененные лица людей
Microsoft создала программу, чтобы определять замененные лица людей Просмотров: 108
Назвали цену второго поколения складного смартфона Galaxy Z Fold
Назвали цену второго поколения складного смартфона Galaxy Z Fold Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
3
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
3
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
2
"Хуже, чем в Украине": Лукашенко пугает белорусов "резней"
Голосов: 3695
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua