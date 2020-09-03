Ученые установили связь между щедростью и продолжительностью жизни

Согласно исследованию, во Франции и Японии наибольший уровень щедрости и низкий уровень смертности среди исследуемых стран. Фото: pixabay

Чем больше человек без выгоды делится деньгами с другими, тем дольше он живет.

Так считают американские и немецкие ученые, пишет Pnas.

Ученые, чтобы доказать свое мнение, сравнили среднюю продолжительность жизни в 34 странах (Украини нет) на шести континентах и ​​количество бескорыстных выплат в них. Бескорыстными выплатами ученые считали частные переводы (пожертвования фондам или другим людям) и государственные (субсидии, пенсии).

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Согласно исследованию, во Франции и Японии наибольший уровень щедрости и низкий уровень смертности среди исследуемых стран. В среднем граждане отдают другим людям или организациям 68-69% своего среднего дохода по жизни. В этих странах риск смерти для людей старше 65 лет в два раза меньше, чем в Китае или Турции. Там без выгоды делятся от 44 до 48% среднего дохода по жизни.

В странах Африки к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии самый высокий уровень смертности и низкий процент бескорыстного дохода. В то же время богатство страны не всегда влияет на щедрость и продолжительность жизни. В Южно-Африканской Республике несмотря на то, что страна более развита за других африканских стран, низкий уровень бескорыстных выплат и высокая смертность. Ученые заявляют, что говоря о смертности в африканских странах не стоит забывать и о невысоком уровне медицины в этих странах и эпидемию ВИЧ, которая уменьшает шансы людей дожить до преклонного возраста.

В Южной Америке люди делятся примерно 60% своего среднего дохода по жизни. Уровень смертности там ниже, чем в Африке, но выше, чем в Западной Европе и Японии.

Международная команда исследователей из Эдинбургского университета в Великобритании и Института биологии старения Макса Планка в Германии нашли способ, как замедлить процесс старения. Ученые пришли к выводу, что поддержание нормального уровня железа в крови является одним из ключевых факторов замедления старения и увеличения продолжительности жизни.