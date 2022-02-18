Ученые придумали, как путешествовать в космосе со скоростью света

Парус планируют построить так, чтобы он питался солнечной энергией. Фото: pixabay.com

Ученые из университета Пенсильвании хотят построить сверхбыстрый межзвездный парус, который сможет добраться до ближайшей к Солнцу звезды - Альфы Центавры - всего за 20 лет.

Скорость аппарата будет достигать одной пятой скорости света, сообщает Phys.

"Нынешним космическим аппаратам для подобного путешествия нужно более 80 тыс. лет. Парус планируют построить так, чтобы он питался солнечной энергией. В то же время для того, чтобы развить большую скорость, ученые предлагают использовать наземный массивный лазер", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вращается вокруг звезды-карлика: нашли планету, пригодную для жизни

Благодаря нанотонким материалам, трехметровая конструкция смогла бы транспортировать зонды размером с микрочип. Легкие паруса во время полета смогут раскрываться, как парашют, чтобы предотвратить плавление и физические повреждения.

"Благодаря своей структуре устройство сможет выдерживать нагрузки во время гиперускорения, а наноразмерные узоры обеспечат парусу эффективное рассеивание тепла, которое исходит от лучей лазера", - отмечают ученые.

Исследователи планируют в ближайшем будущем построить первый прототип из доступных материалов, чтобы провести эксперименты с помощью лазерных установок.

Посадочный модуль с первым китайским марсоходом "Тяньвэнь-1" приземлился на Марсе 15 мая 2021 года. Это впервые Китай взорвал зонд на другой планете. Марсоход будет исследовать район, известный как Утопия Планиция. Впоследствии он присоединится к американскому, прибывшему на Красную планету в феврале.