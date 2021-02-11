Ученые превратили человеческое тепло на электроэнергию

Чтобы превратить внутреннюю температуру тела человека в электроэнергию, устройство использует термоэлектрические генераторы. Фото: pixabay

Установку, которая создает электроэнергию по отдаче тепла тела человека, изобрели ученые из Колорадского университета в Боулдере, США.

Изобретение может растягиваться, его можно носить как кольцо, браслет или другой аксессуар, что касается человеческой кожи, сообщает Phys.org.

Чтобы превратить внутреннюю температуру тела человека в электроэнергию, устройство использует термоэлектрические генераторы.

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Таким образом производит около 1 В электроэнергии на каждый квадратный сантиметр пространства кожи. Это меньше, чем нужно для того, чтобы обеспечить большинство существующих батарей, но все равно достаточно для питания таких электрогаджетов, как смарт-часы или фитнес-трекер.

"В будущем мы хотим иметь возможность заряжать переносные гаджеты, в которых не будет батареи", - отметил исследователь Цзяньлянь Сяо.

По его словам, в устройстве не надо менять батарею, оно в режиме зарядки постоянно.

"Каждый раз, когда вы используете батарею, вы разряжаете ее. В конце концов ее нужно заменить. Самое приятное, что есть в нашем термоэлектрическом устройстве, то, что вы можете носить его, а оно будет постоянно заряжено", - отметил Сяо.

Мозговые импланты с беспроводной зарядкой могут помочь вылечить зависимость, болезнь Паркинсона и депрессию. Устройство контролирует работу мозга в течение длительного времени. Управлять имплантом можно с помощью смартфона.