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Изобрели мозговой имплант - он может вылечить болезнь Паркинсона и депрессию.

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Изобрели мозговой имплант - он может вылечить болезнь Паркинсона и депрессию.
Ученые уже провели исследования на мышах. Фото: pixabay.com

Мозговые импланты с беспроводной зарядкой могут помочь вылечить зависимость, болезнь Паркинсона и депрессию.

Устройство контролирует работу мозга в течение длительного времени. Управлять имплантом можно с помощью смартфона, пишет Daily Mail.

Светодиоды, встроенные в устройство, размером с крошку соли, используют свет для управления нейронами мозга.

Ученые уже провели исследования на мышах и обнаружили, что оно подавляет зависимость от наркотиков. Исследователи также надеются, что имплант можно будет использовать для лечения неврологических состояний.

"Этот мощное устройство устраняет необходимость в дополнительных болезненных операциях для замены разряженной батареи в имплантате, обеспечивая непрерывную хроническую нейромодуляцию", - сказал профессор Дже-Вун Чжон, ведущий автор исследования Корейского института науки и технологий (KAIST).

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По словам ученых, одну и ту же технологию можно использовать для имплантов различных типов, в том числе глубоких стимуляторов мозга, кардиостимуляторов, чтобы снизить нагрузку на пациентов при длительном использовании в организме.

"Этим устройством можно управлять в любом месте и в любое время, чтобы управлять нейронными цепями, что делает его очень универсальным инструментом для исследования функций мозга", - сказал ведущий автор Чун Йон Ким.

Маленький мозговой имплант разработали ученые Корейского передового института науки и технологий. Исследователи доказали, что он может управлять поведением мышей.

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