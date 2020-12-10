Ученые предупредили о последствиях вспышки на Солнце

Солнечный взрыв произошел на стороне Солнца, обратной к Земле, в группе солнечных пятен, видимых в настоящее время почти точно в центре солнечного диска. Фото: pixabay

Утром 9 декабря вспышка на Солнце достигла Земли.

Она будет "бомбить" планету более суток, сообщает 24 Техно.

В околоземное пространство первые облака солнечной плазмы пришли примерно в два-три часа ночи 9 декабря, а основное ядро ​​выброса достигло орбиты Земли ближе к полуночи. Основной выброс плазмы достиг орбиты Земли около 22-24 часов среды. Солнечный ветер накроет планету с 10 декабря, а его скорость сохранится повышенной после этого еще почти неделю, увеличившись с 400 до 600-800 километров в секунду.

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"Всего наша планета погрузится в солнечную вещество примерно на срок не более суток, в середины 10 в декабря", - считают ученые.

Солнечный взрыв произошел на стороне Солнца, обратной к Земле, в группе солнечных пятен, видимых в настоящее время почти точно в центре солнечного диска. Именно в этой области неделю назад произошла вспышка, ставшая крупнейшей за последние три года. Вспышка относится к третьему, минимальному по силе, классу С. Чтобы достичь следующего класса М, не хватило около трети мощности.

Ученые предполагают резкое увеличение радиационной нагрузки на космические средства и рост колебаний магнитного поля у поверхности Земли. Однако есть и положительные моменты. Например, любители полярных сияний смогут их наблюдать на больших географических широтах.

Сильнейшие магнитные бури месяца пройдут завтра и послезавтра. Это может отразиться на самочувствии метеочувствительных и лиц с хроническими болезнями, сообщает УНІАН. Буря будет иметь уровень G2. 11 декабря будет слабее. Следующие всплески геомагнитного поля Земли ожидаются 18, 19 и 24 декабря. Они будут слабее.