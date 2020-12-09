Завтра начнется самая мощная магнитная буря месяца

Магнитные бури могут затрагивать чувствительных людей. Фото: tesis.lebedev.ru/forecast_activity

Сильнейшие магнитные бури месяца пройдут завтра и послезавтра.

Это может отразиться на самочувствии метеочувствительных и лиц с хроническими болезнями, сообщает УНІАН.

Буря будет иметь уровень G2. 11 декабря будет слабее. Следующие всплески геомагнитного поля Земли ожидаются 18, 19 и 24 декабря. Они будут слабее.

Магнитные бури могут вызвать слабость, тошноту, повышенную раздражительность, обострение хронических заболеваний и боль в спине и мышцах.

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На время магнитных бурь стоит отказаться от сигарет, алкоголя, жирной и жареной пищи, энергетиков. Стоит пить чаи, проводить больше времени на свежем воздухе и высыпаться.

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